Маршрут SOCAR Fiber вдоль TANAP интегрируют в сеть TurkNet

SOCAR Fiber, которая является дочерней компанией SOCAR Türkiye, и компания TurkNet подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве с целью укрепления интернет-инфраструктуры Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Türkiye.

Согласно информации, в этом контексте экспресс-маршрут SOCAR Fiber протяженностью 1850 км, пролегающий вдоль трубопровода TANAP, будет интегрирован в магистральную сеть TurkNet.

"Эта линия, идущая от Грузии до Греции, проляжет недалеко от городов Бурса, Эскишехир, Анкара, Сивас, Эрзурум и Карс, обеспечивая высокую скорость, низкую задержку и бесперебойное соединение", - говорится в публикации.

Отметим, что компания SOCAR Fiber была основана в 2013 году. Волоконно-оптическая линия этой компании пролегает вдоль газопровода TANAP и проходит от границы с Грузией до границы с Грецией, предоставляя услуги в 20 городах и 67 районах.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй фазы азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP составляет менее семи миллиардов долларов.

Первоначальная пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, и в будущем возможно доведение этого объема до 31 миллиарда кубометров. Около 6 миллиардов кубометров этого газа поставляется в Турцию, а остальная часть - в Европу.