Перестрелка в ночном клубе в США: есть погибшие и раненые

По меньшей мере 3 погибших и 14 раненых, некоторые в критическом состоянии, после массовой стрельбы в ночном клубе в Чикаго, штат Иллинойс, США

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стрельба произошла на вечеринке по случаю выхода альбома рэпера Mello Buckzz в ночном клубе Artis.

Представляем вашему вниманию данное видео: