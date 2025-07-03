https://news.day.az/world/1765127.html Перестрелка в ночном клубе в США: есть погибшие и раненые - ВИДЕО По меньшей мере 3 погибших и 14 раненых, некоторые в критическом состоянии, после массовой стрельбы в ночном клубе в Чикаго, штат Иллинойс, США Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стрельба произошла на вечеринке по случаю выхода альбома рэпера Mello Buckzz в ночном клубе Artis. Представляем вашему вниманию данное видео:
Перестрелка в ночном клубе в США: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
По меньшей мере 3 погибших и 14 раненых, некоторые в критическом состоянии, после массовой стрельбы в ночном клубе в Чикаго, штат Иллинойс, США
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стрельба произошла на вечеринке по случаю выхода альбома рэпера Mello Buckzz в ночном клубе Artis.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре