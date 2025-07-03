Индия подставила Ирану подножку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе посол ИРИ в Армении Мехди Собхани в ходе пресс-конференции в Ереване заявил, ссылаясь на некие разведданные, что некоторое количество малых БПЛА проникли в ИРИ из соседних стран, дав понять при этом, что речь идет об Азербайджане. Ранее этот дипломат не раз высказывал неадекватные мысли в адрес Баку.

А в понедельник все неожиданно изменилось. После телефонного разговора президентов ИРИ и Азербайджана, он резко поменял свою риторику и вспомнил о том, что является дипломатом, а не зеленщиком на базаре. Он строго заявил армянским журналистам, что "у нас нет официальной информации о том, что такое произошло, поэтому мы не можем высказать позицию, основанную только на домыслах прессы". Речь шла все о тех же несуществующих израильских беспилотниках, в воображении провокаторов в иранских медиа якобы взлетевших с азербайджанской территории.

В чем только не обвиняли провокаторы Азербайджан, а выяснилось, что направляли свою активность совсем не в том направлении.

Телеграм-канал "Дневник иранского журналиста" наделал много шума, опубликовав пост, раскрывший многолетнюю шпионскую деятельность Индии против Ирана. Иранская сторона постоянно говорила о шпионах и постоянно искала их в Азербайджане, но оказалось, что реальные шпионы были у нее в соседней комнате.

"За последние два десятилетия Индия доминировала в индустрии программного обеспечения. В результате государства Персидского залива и Иран сильно зависели от индийского софта и программистов. После проникновения "Моссад" в Иран и последующего расследования с Китаем и Россией выяснилось, что индийские программисты поддерживали связь с Индией через Starlink Илона Маска. Аресты и допросы раскрыли шокирующую правду: большинство индийского ПО в Иране на самом деле израильское, снабжено бэкдорами и в реальном времени передает данные в Израиль. Среди прочего - это данные гражданских реестров, паспортные базы, системы аэропортов и др.

Еще более тревожно то, что это ПО вмешивается в работу военного оборудования и позволяет удаленное управление. Та же самая система используется в странах Персидского залива - ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте. Это означает, что все пункты въезда и выезда, включая египтян, находятся под наблюдением и данные передаются в Израиль.

Иран обнародовал эту информацию, вызвав крупный кризис в регионе. Грядет масштабный разрыв отношений с Индией, подробности ждут в ближайшие дни", - написал несколько дней назад канал "Дневник иранского журналиста".

Раскрытые подробности показали, что практически весь регион Персидского Залива давно находится, что называется, под колпаком у Израиля. А иранские медиа тем временем распространяли дезинформацию об "израильских базах" в Азербайджане.

Индийские программисты считаются в мире одними из самых профессиональных, многие страны и крупные компании прибегают к их услугам, работают целые команды индусов, вытесняющих из этой сферы специалистов других стран. Но никто не догадывался, что программное обеспечение, предлагавшееся Индией, на самом деле было израильским. То есть за неподражаемым профессионализмом индийских айтишников стоял Израиль и его разработки.

Разразившийся скандал, как полагают наблюдатели, грозит разрывом ирано-индийских отношений. Если то, что написал Телеграм-канал, соответствует действительности, это может послужить серьезному разрыву Тегерана с Нью-Дели. Иран находится в достаточно уязвимой позиции из-за своих проблем с Израилем и США, из-за санкций и прочих неприятностей. И, если верить информации, Индия сыграла тут не последнюю роль. Иран имеет полное право предъявить претензии Дели, так как тот фактически помог злейшему врагу Тегерана проникнуть в его святая святых.

Индии разрыв с Ираном вряд ли нужен. Между тем, она с начала недавнего конфликта заняла сторону Израиля и даже заявила, что готова вступить в войну против Ирана на стороне Израиля, если Пакистан поддержит Тегеран. Недружественным шагом посчитали в Иране также неприсоединение Индии к принятому 14 июня заявлению ШОС, осудившему израильские удары по ИРИ. Нью-Дели объяснил это тем, что уже высказал свою нейтральную позицию.

Нью-Дели оказался в непростой ситуации. С одной стороны, она поддерживает тесные связи в военно-технической области с Израилем. Кроме того, Тель-Авив оказывает Индии политическую поддержку в ее отношениях с Пакистаном. Но проблема в том, что и Иран играет для Индии важную роль. Эта страна вложила в иранскую экономику крупные инвестиции и хотела бы их вернуть, а не потерять. Достаточно напомнить о порте Чабахар на юге Ирана, который год назад Тегеран передал на десять лет в управлении индийской стороне в обмен на крупную кредитную линию. Индия уже развернулась тут и даже предложила "место" своей новой подружке - Армении. В Ереване начали строить планы о подключении к новому коридору. Но будет ли этот коридор, если Иран, расследовав то, что написал журналист, разорвет отношения с Дели? Удастся ли сохранить сделку после разразившегося скандала - большой вопрос.

По мнению наблюдателей, Иран может заменить индийских IT-специалистов на российских или китайских. Что касается собственных кадров, то в некоторых областях, таких как разработка программного обеспечения он может заменить индусов, но не полностью. Иран обладает развитой IT-индустрией и большим количеством квалифицированных специалистов, особенно в области кибербезопасности и ракетостроения. Однако, Индия имеет более широкий спектр компетенций и больший масштаб производства IT-продуктов. Иранская IT-индустрия пока не может сравниться с индийской по масштабам производства программного обеспечения. Кроме того, действующие санкции могут затруднять Ирану доступ к современным технологиям и оборудованию.

Напомним, что в 2021 году Израиль и Индия договорились о создании рабочей группы, которая займется созданием плана десятилетнего сотрудничества в оборонной сфере. План включает не только поставки вооружений, но также его производство, исследования и разработку. В последние годы Израиль поставлял Индии различные системы вооружений, в том числе ракеты и БПЛА.

В 2024 году Тасним-новости сообщили, что во время последнего палестино-израильского конфликта Индия направила Израилю большое количество военной амуниции. В то время как европейские страны блокировали доставку военных грузов Израилю, корабль, вышедший из Мадраса, доставил в эту страну 27 тонн боеприпасов, предназначенных для ЦАХАЛ. До этого индийские СМИ сообщали о планах Нью-Дели впервые предоставить Израилю новейшие беспилотные летательные аппараты Hermes 900, которые производятся в Хайдарабаде. Завод, заметим, был переоборудован израильской стороной.

Кроме того, два года назад восемь граждан Индии были арестованы за шпионаж в пользу Израиля за программой подводных лодок. Потенциально они могут быть приговорены к смертной казни. Все восемь - бывшие офицеры ВМС Индии.

Все это не секретная информация. Об этом широко писали СМИ, и потому удивляет, что иранские медиа не искали шпионов на индийской стороне, а были заняты только Азербайджаном.