Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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