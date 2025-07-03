https://news.day.az/officialchronicle/1765265.html Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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