https://news.day.az/society/1765178.html ЕОК утвердил новый состав комиссий на 2025-2029 годы Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) утвердил новый состав комиссий на 2025-2029 годы. Об этом Day.Az сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана. Как отмечается, в новый состав комиссий входят также два члена НОК.
ЕОК утвердил новый состав комиссий на 2025-2029 годы
Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) утвердил новый состав комиссий на 2025-2029 годы.
Об этом Day.Az сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана.
Как отмечается, в новый состав комиссий входят также два члена НОК.
Согласно решению, директор управления спорта НОК Гасанага Рзаев избран членом комиссии по киберспорту Европейских олимпийских комитетов, а директор управления международных связей Анар Багиров - членом комиссии по Европейскому союзу и международным отношениям.
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