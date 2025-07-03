Арестованные в Екатеринбурге два азербайджанца подали апелляционную жалобу

Аяз Сафаров и Шахид Лалаев, обвиняемые по уголовным делам, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах, подали апелляционную жалобу на решение о применении к ним меры пресечения в виде ареста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанцы подали апелляционную жалобу с требованием отменить меру пресечения в виде 22-дневного ареста, вынесенную судом первой инстанции.

Отметим, ранее Ленинский районный суд города заключил под стражу Аяза, Акифа, Мазахира, Кямала и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахида Лалаева и Азиза Абасова. Акиф Сафаров также обжаловал решение об аресте.

В отношении Сафарова и Лалаева поступили обращения от адвокатов.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.