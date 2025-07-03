В Японии извергается вулкан

В Японии действующий вулкан Симмоэ выбросил столб пепла на высоту 5 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

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