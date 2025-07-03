В Японии извергается вулкан

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличивать как товарооборот, так и объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Узбекистаном

2 июля 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 4 995