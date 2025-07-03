Кадры попадания израильской ракеты по центру Тегерана в ходе недавнего кофликта

В Сети появились кадры ракетного удара Израиля по площади Кудс в иранской столице в ходе недавнего конфликта между сторонами.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на кадрах с камер наблюдения, распространенных агентством Fars, видно, как автомобили стоят на светофорах, после чего в средней части одного из зданий происходит взрыв. Через несколько секунд ракета падает между автомобилями, ожидающими на светофоре.

В результате взрыва на площади Кудс в районе Теджриш машины поднимаются в воздух, а куски асфальта, деревья и фонарные столбы падают на припаркованные автомобили и прохожих.

Иранские власти заявили, что Израиль целился в инфраструктуру города, и отметили серьезные повреждения водопроводной системы на площадях Кудс и Теджриш.

До этого момента видео и -фотоматериалов с места происшествия не публиковалось.