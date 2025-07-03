Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп в ходе телефонного разговора

В четверг состоялся очередной телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о том, как прошла беседа лидеров двух стран.

По его словам, разговор длился почти час. Беседа шла на одной волне, была деловой и конкретной.

Он отметил, что Путин поздравил Трампа с праздником 4 июля и отметил вклад России в становление американской государственности. Трамп начал разговор с Путиным с информации о прохождении своего экономического законопроекта.

Президент РФ "пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований".

Кроме того, стороны также обсудили войну в Украине. Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине. Путин отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. При этом заявил, что Москва не отступится от своих целей по устранению причин конфликта.

По словам Ушакова, тема прекращения поставок оружия США на Украину в разговоре не затрагивалась. Конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались. Переговоры останутся двусторонними - между РФ и Киевом.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами. Президенты обсудили в том числе тему Сирии и договорились продолжать диалог.

Как отметил Ушаков, лидеры двух стран обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США. Они не обсуждали возможность встречи, но "эта идея висит в воздухе" - любой разговор Путина и Трампа может быть согласован в течение дня, заявил Ушаков.

Путин и Трамп договорились продолжать общение.

Ранее мы сообщали, что Путин и Трамп почти час говорили по телефону.