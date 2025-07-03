Лесной пожар на греческом курорте уничтожает дома

В муниципалитете Иерапетра на греческом острове Крит проводится масштабная эвакуация.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стал вышедший из-под контроля лесной пожар, который приближается к отелям, съемным комнатам и домам.

Представляем вашему вниманию данное видео: