https://news.day.az/world/1765232.html Лесной пожар на греческом курорте уничтожает дома - ВИДЕО В муниципалитете Иерапетра на греческом острове Крит проводится масштабная эвакуация. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причиной стал вышедший из-под контроля лесной пожар приближается к отелям, съемным комнатам и домам. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лесной пожар на греческом курорте уничтожает дома - ВИДЕО
В муниципалитете Иерапетра на греческом острове Крит проводится масштабная эвакуация.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причиной стал вышедший из-под контроля лесной пожар, который приближается к отелям, съемным комнатам и домам.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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