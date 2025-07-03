В шести аэропортах Канады ограничивали полеты из-за угрозы взрывов

В четверг шесть крупнейших аэропортов Канады временно приостановили полеты из-за поступивших угроз минирования.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщила аэронавигационная служба Nav Canada.

Согласно заявлению службы, угрозы поступили в отношении аэропортов Оттавы, Монреаля, Эдмонтона, Виннипега, Калгари и Ванкувера. В связи с этим был введен временный запрет на взлет воздушных судов.

"Все сотрудники находятся в безопасности. Мы предприняли все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту работа аэропортов постепенно восстанавливается, однако пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах в связи с возможными задержками.