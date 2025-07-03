Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди-Шуша

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев осмотрел территорию, выбранную для строительства канатной дороги Ханкенди - Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главе государства была предоставлена информация о технических параметрах канатной дороги.

Было сообщено, что протяженность канатной дороги Ханкенди - Шуша составит около 6 тысяч метров. Высота канатной дороги в Ханкенди составит 844 метра, а в Шуше - 1317 метров. Продолжительность поездки на канатной дороге предусматривается до 13 минут, а скорость - 8 метров в секунду.

Следует отметить, что реализация данного проекта придаст импульс развитию туризма в целом, а также сыграет важную роль в обеспечении комфортного перемещения людей из Ханкенди в Шушу и обратно.