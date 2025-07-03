Марокканские журналисты побывали в Милли Меджлисе Азербайджана

3 июля депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Султан Мамедов, Парвана Велиева и Заур Шукюров провели встречу с группой представителей авторитетных марокканских СМИ, находящихся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в парламенте, в ходе встречи марокканским журналистам была представлена информация о ведущей роли Азербайджана в регионе, широкомасштабных проектах, инициированных страной, а также существующих в Азербайджане традициях толерантности и мультикультурализма, о деятельности по укреплению мира и стабильности как в регионе, так и в мире.

Депутаты Милли Меджлиса обсудили возможности развития отношений между Азербайджаном и Марокко и выразили готовность оказать поддержку на парламентском уровне в этом направлении. Они поделились своими мыслями относительно сотрудничества между странами в двустороннем формате, на уровне парламентов, а также через медийные платформы.

В ходе беседы были даны подробные ответы на вопросы гостей о реалиях Азербайджана и деятельности Милли Меджлиса, а также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, включая борьбу с гибридными угрозами, и на другие темы.