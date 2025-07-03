В Агдаме состоится открытие построенной Кыргызстаном школы

В Агдамском районе состоится открытие школы "Айкол Манас", построенной Кыргызской Республикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип.

В открытии школы примет участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Школа построена в селе Хыдырлы Агдамского района.

Напомним, что 25 апреля прошлого года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония закладки фундамента школы.

Отметим, Президент Кыргызской Республики отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.