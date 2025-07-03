https://news.day.az/society/1765113.html В Агдаме состоится открытие построенной Кыргызстаном школы В Агдамском районе состоится открытие школы "Айкол Манас", построенной Кыргызской Республикой. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип. В открытии школы примет участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
В Агдаме состоится открытие построенной Кыргызстаном школы
В Агдамском районе состоится открытие школы "Айкол Манас", построенной Кыргызской Республикой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип.
В открытии школы примет участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
Школа построена в селе Хыдырлы Агдамского района.
Напомним, что 25 апреля прошлого года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония закладки фундамента школы.
Отметим, Президент Кыргызской Республики отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.
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