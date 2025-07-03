https://news.day.az/economy/1765107.html Доходы госбюджета Азербайджана превысили ожидания За первое полугодие 2025 года казначейские органы исполнили более 690 тысяч платёжных поручений, а доходы государственного бюджета были выполнены с превышением по сравнению с прогнозом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов.
Доходы госбюджета Азербайджана превысили ожидания
За первое полугодие 2025 года казначейские органы исполнили более 690 тысяч платёжных поручений, а доходы государственного бюджета были выполнены с превышением по сравнению с прогнозом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов.
Отмечается, что за январь-июнь текущего года доходы государственного бюджета составили 19,8 миллиарда манатов, что превышает шестимесячный прогноз на 704,8 миллиона манатов или на 3,7 процента.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вносятся изменения в закон о бюджетной системе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре