Доходы госбюджета Азербайджана превысили ожидания

За первое полугодие 2025 года казначейские органы исполнили более 690 тысяч платёжных поручений, а доходы государственного бюджета были выполнены с превышением по сравнению с прогнозом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечается, что за январь-июнь текущего года доходы государственного бюджета составили 19,8 миллиарда манатов, что превышает шестимесячный прогноз на 704,8 миллиона манатов или на 3,7 процента.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вносятся изменения в закон о бюджетной системе.