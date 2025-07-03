МЧС обратилось к населению в связи с непогодой

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в течение ближайших дней на некоторых территориях будет преобладать сильный ветер, ожидается переменчивая и дождливая погода, в отдельных местах возможны ливни, кратковременные сели и наводнения в некоторых горных реках, а также грозы. Учитывая все это, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС к населению в связи с ожидаемыми на территории страны погодными условиями.

Отмечается, что при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под линиями электропередачи, электропроводами и высокими деревьями. С учетом того, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, МЧС напоминает гражданам, направляющимся на пляжи, что ветряная погода делает купание в море опасным, и подчеркивает необходимость строгого соблюдения соответствующих правил безопасности.

Также для защиты от селей и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от их опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность, находящуюся поблизости.

"В то же время, во избежание опасностей, связанных с молнией, необходимо отключить электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе не приближаться к электропроводам, громоотводам, водосточным желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для этого относительно низкое место. Если вы находитесь в автомобиле - остановитесь, закройте окна и дождитесь окончания грозы. В случае опасности звоните по номеру 112!", - подчеркивается в обращении.