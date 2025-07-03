Угроза взрыва в аэропортах Канады

Вылеты рейсов из канадских международных аэропортов в Монреале и Оттаве были отменены после угрозы взрыва.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США. В частности, Международный аэропорт Макдональд-Картье в Оттаве сообщил X, что расследует инцидент, связанный с безопасностью, и предупредил, что рейсы могут быть сорваны, призвав путешественников проверить статус своих рейсов.

Полиция Оттавы также сообщила X, что они расследуют инцидент, связанный с безопасностью в аэропорту. Аэропорт и полиция не предоставили подробностей о причинах срыва рейса.