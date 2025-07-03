Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, информацию распространило правительство Пакистана.

Отмечается, что Шахбаз Шариф примет участие в XVII саммите государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в Ханкенди.