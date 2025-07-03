https://news.day.az/politics/1765197.html Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан - ВИДЕО Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, информацию распространило правительство Пакистана. Отмечается, что Шахбаз Шариф примет участие в XVII саммите государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в Ханкенди.
Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан - ВИДЕО
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отбыл в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, информацию распространило правительство Пакистана.
Отмечается, что Шахбаз Шариф примет участие в XVII саммите государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в Ханкенди.
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