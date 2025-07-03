https://news.day.az/world/1765146.html В Японии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5.5 зарегистрировано у японских островов Токара на юго-западе страны. Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 20 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.5 зарегистрировано у японских островов Токара на юго-западе страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 20 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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