https://news.day.az/world/1765146.html

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.5 зарегистрировано у японских островов Токара на юго-западе страны. Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 20 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.