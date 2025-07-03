В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.5 зарегистрировано у японских островов Токара на юго-западе страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Очаг залегал на глубине 20 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.