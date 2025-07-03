Проблемы в самолете из Москвы в Ереван

Самолет рейса Москва-Ереван вернулся во Внуково после 2,5-часового перелета.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудник авиакомпании сообщил, что с самолетом возникли проблемы. Отмечается, что должно было закончиться топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета.

Теперь пассажиры ждут повторного рейса.