https://news.day.az/world/1765153.html

Проблемы в самолете из Москвы в Ереван - ВИДЕО

Самолет рейса Москва-Ереван вернулся во Внуково после 2,5-часового перелета. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудник авиакомпании сообщил, что с самолетом возникли проблемы. Отмечается, что должно было закончиться топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета. Теперь пассажиры ждут повторного рейса.