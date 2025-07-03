https://news.day.az/world/1765153.html Проблемы в самолете из Москвы в Ереван - ВИДЕО Самолет рейса Москва-Ереван вернулся во Внуково после 2,5-часового перелета. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудник авиакомпании сообщил, что с самолетом возникли проблемы. Отмечается, что должно было закончиться топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета. Теперь пассажиры ждут повторного рейса.
Проблемы в самолете из Москвы в Ереван - ВИДЕО
Самолет рейса Москва-Ереван вернулся во Внуково после 2,5-часового перелета.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудник авиакомпании сообщил, что с самолетом возникли проблемы. Отмечается, что должно было закончиться топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета.
Теперь пассажиры ждут повторного рейса.
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