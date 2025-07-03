https://news.day.az/world/1765122.html В небе над США заметили аномалию - ВИДЕО Необычное явление засняли на видео во Флориде, США. Как передает Day.Az, в небе образовалось аномальное пятно, которому многие не смогли дать объяснение. Кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В небе над США заметили аномалию - ВИДЕО
Необычное явление засняли на видео во Флориде, США.
Как передает Day.Az, в небе образовалось аномальное пятно, которому многие не смогли дать объяснение. Кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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