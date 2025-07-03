В небе над США заметили аномалию

Необычное явление засняли на видео во Флориде, США.

Как передает Day.Az, в небе образовалось аномальное пятно, которому многие не смогли дать объяснение. Кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: