Карапетян, церковь и Пашинян: битва за души, деньги и киловатты

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Если бы кто-то захотел увидеть, как политика превращает экономику в заложницу, а энергетика становится ареной геополитических разборок, достаточно было бы взглянуть на армянский парламент в эти июльские дни. Недавно законопроект о национализации ЗАО "Электрические сети Армении" - детища арестованного олигарха Самвела Карапетяна - прошёл второе и окончательное чтение с ощутимым перевесом: 65 голосов "за" против 27 "против".

Но за сухими цифрами голосования скрывается драма куда большего масштаба. Карапетян - миллиардер, связанный с российскими элитами, некогда едва ли не символ стабильности и неприкасаемости, благодаря владению "Таширом" и ключевыми энергетическими активами. В 2015 году он выкупил "Электрические сети Армении" у российского "Интер РАО" через офшорную Liormand Holdings Limited, фактически закрепив за собой статус "смотрящего" за энергосистемой страны. Сегодня же тот же самый Карапетян встречает новый политический сезон за решёткой, тогда как его бизнес-империя становится объектом открытого передела.

Семья арестованного предпринимателя уже попыталась контратаковать, направив армянским властям уведомление о начале инвестиционного спора в рамках армяно-кипрского соглашения о взаимной защите инвестиций. Этот шаг открывает двери в международный арбитраж, но в Ереване, похоже, решили играть на опережение: национализация готовится по-военному быстро. Во власти Никола Пашиняна этот процесс не скрывает глубокой политической подоплёки - демонтаж российского бизнес-влияния в стратегических секторах страны перешёл из сферы намёков в плоскость открытых законодательных актов.

Именно поэтому голосование по "Электрическим сетям" - это не просто спор о собственности. Это развязка целого узла армянской политики, в котором переплелись интересы, страхи старой элиты, давление уличных протестов и решимость нового режима избавиться от слишком крупных игроков старой школы. В этом торопливом законотворчестве угадывается не столько хозяйственный расчёт, сколько политический сигнал: монополии, сложившиеся при российском покровительстве, более не являются табу.

Сегодня Карапетян под арестом в Ереване по обвинению в "призывах к захвату власти" - беспрецедентная формулировка для современной Армении, где олигархи, даже потерпевшие поражение, обычно выходили из игры с деньгами, но без наручников. Однако Самвел Карапетян - не просто бизнесмен. С 2018 года он шаг за шагом играл роль серого кардинала, собирая вокруг себя разочарованную Пашиняном элиту, и особенно - заручившись безоговорочной поддержкой Армянской Апостольской Церкви, которую он финансировал с откровенным расчетом.

По официальным данным, опубликованным еще в марте 2025 года, только в прошлом году через фонды и меценатские проекты группы "Ташир" в адрес Армянской Церкви поступило более 19 миллионов долларов пожертвований. Эти деньги шли не просто на реставрацию храмов или социальные программы - по словам сотрудников самого Первопрестольного Эчмиадзина, они использовались для "мобилизационной работы" внутри приходов, с целью аккуратно формировать недовольство правительством Пашиняна и склонять паству к идее его отставки. Цитирую одного из представителей епархии, пожелавшего остаться анонимным: "Самвел хотел, чтобы церковь не просто молилась, а помогла вернуть Армению под сильную руку".

Таким образом Карапетян, обладая миллиардами, получил куда более важный ресурс - влияние на души, на мышление людей. И это влияние он намеревался конвертировать в рычаг для смещения премьер-министра, став тем, кого в Москве уже откровенно прочили в качестве "согласованного лидера переходного периода".

Но почему Москва? Ответ очевиден: Самвел Карапетян - ключевой лоббист российских интересов в Армении, причем не только в энергетике. Через его структуры десятилетиями шло финансирование армянских диаспоральных организаций в России, создавались площадки для продвижения "русского мира" на Южном Кавказе. Карапетян был - и остается - гарантом того, что Ереван не сорвется окончательно в сторону Анкары или Брюсселя. Именно потому его арест стал столь болезненным для Кремля.

Надо понимать, что "Электрические сети Армении" - не просто компания. Это ключевой узел в энергетической безопасности страны, поставляющий свет почти 900 тысячам домохозяйств. И когда владелец этой компании говорит фактически "я плевать хотел", как выразился Пашинян в июне на встрече с парламентскими фракциями, - это становится сигналом к силовой зачистке. В любой другой стране собственник стратегической инфраструктуры, начавший разыгрывать политическую карту, неминуемо встретил бы такую же реакцию. Но в Армении ситуация усложнилась: Карапетян превратил ЭСА в базу для давления на правительство.

Увольнения сотрудников, которые отказывались участвовать в митингах за Карапетяна, угрозы, что их лишат рабочих мест, - всё это документировано. Изданию "MediaNews" в июне поступило более 40 сообщений от самих работников ЭСА, которых заставляли выходить на акции протеста под предлогом "гражданского долга". Более того, похожие схемы, как выяснили журналисты, действовали и в структурах "Газпрома" и "Южно-Кавказских железных дорог", где прямо не приказывали, но намекали на "позицию руководства".

Неудивительно, что следователи появились в офисе группы "Ташир" в Ереване - обыски и изъятие документации стали предвестником обвинений в организации попытки госпереворота.

Но эта борьба - не просто конфликт бизнесмена и премьер-министра. Это схватка за вектор развития всей Армении. Никол Пашинян сегодня вынужден оглядываться на Запад: Франция, Турция и Великобритания последовательно добиваются сокращения российского присутствия в армянской экономике. Совсем недавно, 20 июня, сам Пашинян встречался в Стамбуле с Реджепом Эрдоганом, а вскоре министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар обсуждал с армянскими коллегами, как турецкие компании могут зайти в армянскую энергетику.

Тем временем Армянская Апостольская Церковь, ощутившая уход Ктрича Нерсисяна с поста католикоса, теперь сама рискует стать пешкой Карапетяна. 4 июля должны пройти массовые молебны и сходы духовенства, организованные с подачи близких к Карапетяну лиц, которые надеются через религиозную мобилизацию раскачать ситуацию в Ереване.

Этот сценарий прост до примитивизма: за спиной Карапетяна стоит Москва, церковь используется как ретранслятор недовольства, а контроль над энергосистемой превращается в рычаг для подрыва власти Пашиняна. И все это - в стране, где каждая лампочка, каждый киловатт буквально определяет выживание людей.

Арест Карапетяна стал символом того, что Армения выходит из-под опеки "старших братьев" и пробует строить новый энергетический порядок - с Турцией, Европой, возможно, даже с США. Но этот процесс болезненный и опасный. Утрата контроля над сетями, которые еще вчера гарантировали стабильность при Карапетяне, может ударить по жителям страны, если национализация будет сопровождаться хаосом и некомпетентным управлением.

И все же очевидно: ставка сделана. Пашинян решил убрать Карапетяна с поля - и вместе с ним демонтировать созданную годами систему неформального контроля, в которой бизнес, религия и политика срослись в один мощный спрут. Вопрос лишь в том, кто придет на место Карапетяна - и останется ли армянский энергетический сектор по-настоящему независимым, или его действительно в ближайшие месяцы поглотят турецкие и западные корпорации.

Выбор, который делает сегодня армянское общество, без преувеличения судьбоносен. И Самвел Карапетян - человек, который за свои миллиарды и связи пытается купить не только политическую власть, но и будущее страны.

Именно потому его дело - это не просто уголовка. Это война за власть и за смысл Армении. Война, где на кону стоит не только свобода одного миллиардера, но и энергетическая, политическая и духовная независимость государства.

В истории независимой Армении Армянская Апостольская Церковь традиционно считалась "опорой" национальной идентичности и стержнем общественной стабильности. Но с приходом эпохи крупных олигархов этот священный институт всё более превращался в арену политических и финансовых манипуляций. И никто не воспользовался этим так масштабно и системно, как Самвел Карапетян.

Официально группа "Ташир" Карапетяна за последние пять лет перечислила на проекты Армянской Апостольской Церкви более 50 миллионов долларов. Лишь в 2024 году сумма пожертвований, по открытым данным фондов "Ташир", составила около 11,2 миллиона долларов - и это без учёта ещё как минимум 4 миллионов, поступивших по линии аффилированных компаний и частных меценатов, близких к Карапетяну. Эти деньги шли не только на реставрацию исторических святынь вроде Сагмосаванкского монастыря или кафедрального комплекса Эчмиадзина.

В 2023-2024 годах резко выросли траты на так называемую "духовную работу с паствой". Согласно отчётам, опубликованным в январе 2025 года на внутреннем портале Первопрестольного Эчмиадзина, более 1,7 миллиона долларов направлялись ежегодно на "общественные инициативы", в действительности - на содержание сети координаторов в крупных городах, которые фактически выступали политическими агитаторами. Эти координаторы через приходы и молодежные церковные группы распространяли тезисы о "кризисе государственности", "моральном разложении власти" и необходимости "возвращения сильного национального лидера", под которым в церковных кругах всё более открыто понимался именно Карапетян.

Ключевым каналом этой работы был аппарат Ктрича Нерсисяна - действующего Католикоса Всех Армян, который, по данным многочисленных источников, находился в теснейшей финансовой зависимости от Карапетяна. Уже в феврале 2025 года стало известно, что группа "Ташир" через фонд "Возрождение Армении" полностью оплатила содержание резиденции католикоса в Вагаршапате, а также профинансировала строительство нового корпуса Ереванской духовной семинарии на сумму свыше 4,5 миллионов долларов.

Это не просто меценатство. Фактически Карапетян построил финансовую пирамиду лояльности: выделяя миллионы на зарплаты приходских служителей, ремонт храмов и социальные программы, он добивался от священнослужителей беспрекословного политического подчинения. По свидетельствам епархиальных источников, священникам и старостам приходов прямо указывали поддерживать протестные инициативы в пользу Карапетяна, распространять негатив против Пашиняна и даже передавать данные о потенциальных участниках акций - всё это под прикрытием "духовного окормления паствы".

Ситуация достигла пика в мае-июне 2025 года, когда начались задержания активистов группы "Ташир" и разгон пророссийских митингов. Тогда несколько архимандритов - включая близкого к Ктричу Нерсисяну архимандрита Ованнеса - публично выступили с проповедями, где называли арест Карапетяна "нападением на национальные традиции" и "оскорблением святынь". Эти речи транслировались через церковные группы в соцсетях и воспринимались паствой как официальная позиция Эчмиадзина.

Но самой любопытной стала информация, всплывшая на днях: Следственный комитет Армении в ходе обысков в офисе "Ташир" изъял документы, в которых значились имена нескольких десятков приходских активистов, получавших ежемесячные выплаты в размере от 500 до 1500 долларов под видом "грантов на развитие пастырской работы". Фактически это была схема финансирования политических агентов через церковную сеть.

Учитывая, что согласно данным самого Эчмиадзина, на 2025 год в Армении действуют 39 епархий с более чем 900 действующими храмами, влияние Карапетяна оказалось колоссальным. Через каждого настоятеля, через каждую церковную школу и воскресную группу продвигались идеи "национального возрождения" и критика власти.

Неудивительно, что премьер Никол Пашинян несколько раз в своих выступлениях прямо намекал на необходимость "очистки церкви от политических интриг". Его глава аппарата Араик Арутюнян недавно заявил, цитирую: "Соратники Карапетяна используют церковь не ради веры, а ради политического торга. И это должно быть остановлено".

Нынешние экстренные заседания духовенства, где обсуждается уход Ктрича Нерсисяна, - по сути, попытка правительства выбить из рук Карапетяна важнейший ресурс влияния. Потому что без контроля над церковной иерархией его планы по захвату власти окажутся, мягко говоря, неполными.

Тут уже не просто фарс, а самое что ни на есть беспощадное обнажение всей прогнившей сути армянской политической элиты. Когда Карапетян, опершись на свои кремлёвские связи и золотые мешки, решил купить не только благословение, но саму веру, он по сути кинул петлю на горло всей и так искалеченной "армянской духовности". Он превратил храм в приёмную, где вместо исповеди предлагают политический прайс-лист, а вместо молитвы за спасение душ звучат чёткие инструкции по мобилизации электората.

Так убивают не кирпичи и стены - так убивают дух. Ибо когда священник становится агентом миллиардера, алтарь перестаёт быть святым, превращаясь в сцену, на которой разыгрывают спектакль для обманутых прихожан. Так армянская церковь из дома молитвы превращается в филиал олигархической бухгалтерии, где души верующих записаны в таблицу с заранее рассчитанной стоимостью.

Сколько десятилетий в Ереване клялись в верности духовным ценностям, возводили церковь в символ нации и истории - и вот теперь, на глазах, из этого символа делают лояльный рупор, обслуживающий политический картель. Это даже не предательство, это беспощадная коммерциализация веры, как если бы иконы начали продавать поштучно на развалах с пометкой "Made in Moscow".

Армянское общество обязано понять: здесь речь не идёт просто о споре за влияние. Это война за саму душу народа. Если церковь окончательно упадёт под Карапетяном, если превратится в шумную контору по сбыту идеологических фальшивок, то завтра армяне проснутся не просто без религии, а без последнего островка, где можно было молиться о спасении души.

Понимают ли армяне, что алтарь нельзя сдавать в аренду?

Что вера не может быть прикручена к программе избирательной кампании? Ведь когда происходит такое, рушится не только моральная ткань общества, но и сам смысл слова "народ". Потому как народ, у которого купили его бога, завтра потеряет и страну, и язык, и всё, что хоть как-то связывало людей в единое целое.

И поэтому сегодня - сейчас, не через месяц и не "после выборов" - армяне должны сказать вслух: нет, нельзя позволить ни одному Карапетяну, ни одному кремлёвскому дельцу покупать их души так же нагло, как они покупают участки земли или телеканалы.

Если это слово не будет произнесено сегодня, завтра будет поздно.

Ибо там, где больше не молятся, а только агитируют, уже не остаётся места для человека - там остаются лишь статисты чужого спектакля и безмолвные зрители своей собственной духовной катастрофы.