Ожидается усиление ветра

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах со второй половины 3 июля по 6 июля.

Как сообщили Day.Az в службе, в Нахчыванской Автономной Республике, а также в Гусаре, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Сиязане, Шабране, Ширване, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Балакене, Гахе, Билясуваре, Шеки, Загатале, Гяндже, Самухе, Нафталане, Геранбое, Гядабее, Дашкесане, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Зардабе, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере с перерывами будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 20,8-28,4 м/с.