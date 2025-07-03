Президент Турции посетит Ханкенди

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 4 июля 2025 года город Ханкенди для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в администрации президента Турции.

На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с изменением климата, торговлей, транспортными сетями, а также реформы в организации, состоится обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами.

Президент Турции выступит на саммите с речью и проведет встречи с лидерами.

Помимо глав государств и правительств стран-членов ОЭС, в саммите примут участие наблюдатели, включая ТРСК, и представители международных организаций.