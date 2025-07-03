На острове в Греции загорелись леса

В среду греческие пожарные боролись с пожаром, который бушевал на популярном курорте Крит и уничтожил лесные массивы.

Как сообщает Day.Az, по данным греческой пожарной службы, не менее 155 пожарных при поддержке 38 единиц техники и автоцистерн с водой боролись с огнем в муниципалитете Иерапетра на юго-восточном побережье крупнейшего острова страны.

Пожар, вспыхнувший днем, был вызван штормовыми ветрами, которые затруднили тушение пожара и разожгли его фронты. По словам пожарной бригады, из Афин на лодке и самолете направляются дополнительные подкрепления.

Местные телеканалы сообщили, что некоторые дома были повреждены. Пока сообщений о пострадавших не поступало. Ранее власти распорядились об эвакуации Ахлии и еще трех поселений в более широком районе. Около 3 тысяч человек, ранее эвакуированных, были доставлены во временные убежища, сообщили местные власти.

Греция, расположенная на самом юге Европы, часто страдает от лесных пожаров в жаркое и сухое лето, однако власти считают, что быстро меняющийся климат является причиной возникновения более разрушительных пожаров в последние годы.

В среду вечером греческие пожарные также пытались усмирить лесной пожар на острове Китира и еще один пожар в северном регионе Халкидики.