Удар током убил работника курортного комплекса в Баку

В одном из известных мест отдыха в Баку произошёл несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo, трагедия произошла в поселке Мардакан Хазарского района, на территории курортного комплекса "Golden Beach". Именно здесь электрический ток смертельно поразил работавшего на объекте 38-летнего жителя Баку Эльчина Джаватовича Рамазанова (1986 г.р.).

На данный момент по факту случившегося проводится расследование Хазарской районной прокуратурой. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.