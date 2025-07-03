https://news.day.az/society/1765133.html Удар током убил работника курортного комплекса в Баку В одном из известных мест отдыха в Баку произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo, трагедия произошла в поселке Мардакан Хазарского района, на территории курортного комплекса "Golden Beach".
Удар током убил работника курортного комплекса в Баку
В одном из известных мест отдыха в Баку произошёл несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo, трагедия произошла в поселке Мардакан Хазарского района, на территории курортного комплекса "Golden Beach". Именно здесь электрический ток смертельно поразил работавшего на объекте 38-летнего жителя Баку Эльчина Джаватовича Рамазанова (1986 г.р.).
На данный момент по факту случившегося проводится расследование Хазарской районной прокуратурой. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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