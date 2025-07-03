Презентована книга «Кухня Иреванского ханства» на английском языке

В Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялось мероприятие, направленное на сохранение и популяризацию в мире национального культурного наследия. Общественности представлено англоязычное издание книги "Кухня Иреванского ханства", отражающей древние и богатые кулинарные традиции Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на презентации присутствовали председатель правления ЦСИ, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, авторы книги - председатель Азербайджанской национальной ассоциации кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов и почетный член ассоциации, заслуженный работник культуры Орудж Алиев, руководитель проекта, доцент Бакинского государственного университета, доктор философии по филологии Гивами Рагимли, заслуженный журналист Телли Панахгызы, известные общественные деятели, исследователи.

Выступившие на мероприятии рассказали о научном, историческом и культурном значении книги, подчеркнули ее важность с точки зрения популяризации азербайджанской культуры в мире.

В своем выступлении Захид Орудж отметил, что презентуемая книга является важным средством в деле сохранения как нашей истории, так и нашего культурного наследия: "Азербайджанская кухня является носителем нашей национальной идентичности. Посредством этой книги мы напоминаем не только о блюдах одного региона, но и о предающейся забвению историко-культурной памяти. "Кухня Иреванского ханства" в то же время служит воссозданию духовно-культурной карты исторического края, где на протяжении тысячелетий присутствовали азербайджанцы".

В ходе презентации Таир Амирасланов подчеркнул, что "Кухня Иреванского ханства" - это не только сборник рецептов, но и результат глубокого историко-этнографического исследования: "В книге подробно описаны рецепты 413 блюд и напитков, технология их приготовления, используемые продукты и кухонные принадлежности. Мы провели исследования в архивах, побеседовали с представителями старшего поколения. Наша цель - правильно представить подвергшуюся фальсификации историю и донести до мировой общественности разнообразие азербайджанской кухни".

Гивами Рагимли отметил, что произведение не только дает информацию о кухне, но и знакомит читателя с национальной культурной памятью, социальным и историческим контекстом региона: "С помощью этой книги мы попытались донести до читателя повседневную жизнь, быт, хозяйственную систему и культурные рефлексы Иреванского ханства. Это также представление фрагмента древней истории государственности Азербайджана".

Телли Панахгызы сказала, что этот проект имеет стратегическое значение с точки зрения культурной безопасности и дипломатии Азербайджана: "В книге отражены обычаи, традиции, образ жизни Иреванского ханства. Наша кухня - средство не только национального самоутверждения, но и культурного сопротивления. Это произведение также является носителем культурных кодов, которые будут переданы в наследство грядущим поколениям".

Другие выступившие в ходе презентации подчеркнули, что подобные издания играют важную роль в сохранении не только культурного наследия, но и исторических фактов. Было отмечено, что издание книги на английском языке открывает новые исследовательские возможности для международных научных кругов. Участники оценили эту инициативу как проявление национальной идеологии и культурной дипломатии.

Также было подчеркнуто, что представление истории посредством кулинарной культуры является частью современной стратегии культурной безопасности. При подготовке книги исследователи использовали данные, основанные на семейной памяти наших соотечественников, депортированных из Иреванской провинции, архивные документы и различные исторические источники. Помимо кулинарных рецептов, издание также включает исторические разъяснения, заметки и анализ социального контекста. Такой подход делает книгу также источником энциклопедического характера. Перевод книги на английский язык позволяет довести ее до более широкой международной аудитории, правильно представить мировой общественности кулинарную культуру Азербайджана.

Участники мероприятия отметили, что издание откроет новый этап в продвижении азербайджанской культуры на международном уровне. В то же время было подчеркнуто, что данная презентация демонстрирует принципиальную и последовательную позицию по доведению до международного научного сообщества не только культурного наследия Азербайджана, но и истинного исторического облика Иревана как азербайджанского города.