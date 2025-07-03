https://news.day.az/society/1765270.html Обновленный Ханкенди готовится к 17-му саммиту ОЭС - ФОТОРЕПОРТАЖ 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ханкенди. В городе продолжается подготовка к саммиту, сообщает Day.Az. На улицах и проспектах установлены плакаты с указанием даты и места проведения мероприятия. В городе усилены меры безопасности.
Обновленный Ханкенди готовится к 17-му саммиту ОЭС - ФОТОРЕПОРТАЖ
17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ханкенди.
В городе продолжается подготовка к саммиту, сообщает Day.Az.
На улицах и проспектах установлены плакаты с указанием даты и места проведения мероприятия. В городе усилены меры безопасности.
Представляем фотокадры из Ханкенди, который с каждым днем становится всё более благоустроенным.
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