Обновленный Ханкенди готовится к 17-му саммиту ОЭС

17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ханкенди.

В городе продолжается подготовка к саммиту, сообщает Day.Az.

На улицах и проспектах установлены плакаты с указанием даты и места проведения мероприятия. В городе усилены меры безопасности.

Представляем фотокадры из Ханкенди, который с каждым днем становится всё более благоустроенным.