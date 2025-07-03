Посол Британии обеспокоен происходящим в отношении азербайджанцев в России

Мы глубоко озабочены событиями, происходящими против азербайджанцев в России.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поделился на платформе "X".

"Выражаем соболезнования семьям убитых и в эти дни находимся рядом с азербайджанским народом. Выражаем свою поддержку усилиям Азербайджана по восторжествованию справедливости", - подчеркнул посол.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.