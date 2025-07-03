https://news.day.az/politics/1765154.html Президент Израиля принял новоназначенного посла в Азербайджане Президент Израиля Ицхак Герцог принял новоназначенного посла в Азербайджане Ронена Крауса. Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X. В публикации отмечается, что президент Израиля принял посла Ронена Крауса перед началом его дипломатической деятельности.
Президент Израиля принял новоназначенного посла в Азербайджане
Президент Израиля Ицхак Герцог принял новоназначенного посла в Азербайджане Ронена Крауса.
Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.
В публикации отмечается, что президент Израиля принял посла Ронена Крауса перед началом его дипломатической деятельности.
"Мы благодарны за поддержку, поскольку мы готовимся к нашим следующим заданиям по укреплению международных дипломатических отношений Израиля. Я взволнован тем, что скоро начну свое новое путешествие в Азербайджане", - написал он.
Напомним, что Ронен Краус был назначен новым послом Израиля в Азербайджане в начале текущего года.
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