Президент Израиля принял новоназначенного посла в Азербайджане

Президент Израиля Ицхак Герцог принял новоназначенного посла в Азербайджане Ронена Крауса.

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

В публикации отмечается, что президент Израиля принял посла Ронена Крауса перед началом его дипломатической деятельности.

"Мы благодарны за поддержку, поскольку мы готовимся к нашим следующим заданиям по укреплению международных дипломатических отношений Израиля. Я взволнован тем, что скоро начну свое новое путешествие в Азербайджане", - написал он.

Напомним, что Ронен Краус был назначен новым послом Израиля в Азербайджане в начале текущего года.