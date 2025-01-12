Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Ронен Краус назначен новым послом Израиля в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом объявили в правительстве еврейского государства.

Ранее Краус занимал пост директора департамента Евразии в Министерстве иностранных дел Израиля.