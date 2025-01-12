https://news.day.az/politics/1722407.html Назначен новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус назначен новым послом Израиля в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, об этом объявили в правительстве еврейского государства. Ранее Краус занимал пост директора департамента Евразии в Министерстве иностранных дел Израиля.
Назначен новый посол Израиля в Азербайджане
Ронен Краус назначен новым послом Израиля в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом объявили в правительстве еврейского государства.
Ранее Краус занимал пост директора департамента Евразии в Министерстве иностранных дел Израиля.
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