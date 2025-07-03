Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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