https://news.day.az/politics/1765216.html Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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