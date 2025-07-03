https://news.day.az/politics/1765159.html Президент Узбекистана почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 июля посетил Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле...
Президент Узбекистана почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО
3 июля находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Кроме того, была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.
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