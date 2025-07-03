Семь человек исчезли после взрыва на складе в Калифорнии

Не менее семи человек числятся пропавшими без вести после взрыва и пожара складе фейерверков в округе Йоло штата Калифорния в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном пресс-релизе администрации округа и регионального подразделения департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии.

Из документа следует, что возгорание на месте происшествия по-прежнему полностью не ликвидировано, поэтому предписания к эвакуации для проживающих в окрестностях местных жителей сохраняются в силе. "Семь человек остаются пропавшими без вести. Спасатели и следователи усердно работают с владельцем объекта над тем, чтобы установить местонахождение этих лиц", - говорится в документе.

Следователи ведут наблюдение за местом происшествия при помощи беспилотников. Отмечается, что владелец склада имел лицензию на хранение пиротехники. Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны отдельно подчеркивает, что такие инциденты "случаются очень редко, поскольку такие объекты обязаны следовать строгим требованиям не только Калифорнии, но и тем, что установлены федеральным законодательством".

Ранее мы сообщали, что мощный взрыв, в результате которого начался пожар, прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния.