В центре Парижа похищен узбекистанский банкир

48-летний финансист из Узбекистана Кахрамонжон Олимов, единоличный акционер Anorbank, стал жертвой похищения в центре Парижа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, его схватили 23 июня в фешенебельном районе французской столицы, перевезли в подвал виллы под Ниццей, где подвергли избиениям, угрожали расправой, а затем отпустили после уплаты выкупа.

По словам врача парижской больницы Hôtel-Dieu, у Олимова зафиксированы множественные синяки и повреждения. Сам он жаловался на бессонницу и постоянную настороженность. Личный секретарь бизнесмена сообщил, что "это было неприятно, но все позади".

Отмечается, что в Париж он прибыл для переговоров с французскими партнерами и оформления сделки по покупке недвижимости. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы группой лиц", один человек задержан.

Источник gazeta.uz в банковской системе Узбекистана подтвердил факт похищения.

Кахрамонжон Олимов владеет 99.38% акций цифрового банка Anorbank (создан в 2020 году), "управляющего активами свыше миллиарда долларов", а также участвует через зарегистрированную в Нидерландах компанию в проекте строительства газотурбинной электростанции с комбинированным циклом в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана совместно с EDF.

Предприниматель также владеет долями в компаниях Milliy To`lov Tizimlari (сервис Hamyon), микрофинансовой организации Clever Mikromoliya Tashkiloti, Distri For Country (деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро), Anor Assets (финансовый лизинг) и Dynamic Energy (производство электроэнергии тепловыми электростанциями). В 2023 году сообщалось, что он также был соучредителем компании bi1 (сеть французских супермаркетов) в Узбекистане.