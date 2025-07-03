К задержанным в Азербайджане гражданам РФ допустят российских дипломатов

Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России.

Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Россиийской Федерации Мария Захарова.