https://news.day.az/politics/1765204.html К задержанным в Азербайджане гражданам РФ допустят российских дипломатов Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России. Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Россиийской Федерации Мария Захарова. Новость обновляется
К задержанным в Азербайджане гражданам РФ допустят российских дипломатов
Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России.
Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Россиийской Федерации Мария Захарова.
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