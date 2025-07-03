В Бейлагане утонул подросток

На территории Бейлаганского района, на участке канала Хангызы, произошел трагический инцидент.

По информации Day.Az, во время купания в водоеме утонул житель села Эйвазалылар Акбер Гасымов, 2009 года рождения.

По факту происшествия ведется расследование.