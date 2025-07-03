https://news.day.az/society/1765239.html В Бейлагане утонул подросток На территории Бейлаганского района, на участке канала Хангызы, произошел трагический инцидент. По информации Day.Az, во время купания в водоеме утонул житель села Эйвазалылар Акбер Гасымов, 2009 года рождения. По факту происшествия ведется расследование.
В Бейлагане утонул подросток
На территории Бейлаганского района, на участке канала Хангызы, произошел трагический инцидент.
По информации Day.Az, во время купания в водоеме утонул житель села Эйвазалылар Акбер Гасымов, 2009 года рождения.
По факту происшествия ведется расследование.
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