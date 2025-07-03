Байден рассказал о звонках европейских лидеров

Бывший президент США Джо Байден рассказал, что ему звонят лидеры европейских государств и просят его вернуться в политику.

Как передает Day.Az, его слова передает The Wall Street Journal.

"Мне звонят - я не буду вдаваться в подробности, не могу - ряд европейских лидеров, которые просят меня подключиться. Я этого не делаю, но даю советы", - рассказал Байден.

Он также заявил, что многое, над чем он так "усердно работал" будучи президентом США, свелось на нет нынешней администрацией Белого дома. В частности, Байден упомянул НАТО, сказав, что при нем альянс значительно укрепился, а сейчас есть риск, что "США уйдут с мировой арены".