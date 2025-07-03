США назначили нового временного поверенного в Азербайджане

Назначен новый временный поверенный в делах США в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США, на эту должность назначена Эми Карлон.

Согласно информации, Эми Карлон прибыла в Баку на этой неделе.

Отмечается, что Эми Карлон приступила к исполнению обязанностей заместителя главы миссии посольства США в Азербайджане 23 июня 2025 года. Она является членом Высшей дипломатической службы Государственного департамента США.

С июня 2022 года по август 2024 года она занимала должность директора Отдела политической подготовки Института дипломатической службы. Среди её последних назначений - пост заместителя директора управления по делам Австралии, Новой Зеландии и островов Тихого океана в Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона (2020-2022), а также должность политического советника в посольстве США в Афинах, Греция (2016-2019). Эми Карлон также проходила дипслужбу в Индонезии, Австрии, России, в Бюро по делам Европы и Евразии, Бюро глобального управления персоналом и Бюро по борьбе с наркотиками и по правоохранительным вопросам Государственного департамента США.

Эми Карлон получила степень бакалавра в области управления бизнесом в Университете Оклахомы, а затем степень магистра по государственной политике в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. В 1999 году она начала свою карьеру в дипломатической службе Государственного департамента США. В июне 2020 года она также получила степень магистра по специальности "Стратегия национальных ресурсов" в Институте имени Эйзенхауэра Национального университета обороны.