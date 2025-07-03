Всех сотрудников "Sputnik Азербайджан" с местным гражданством отпустили

Всех пятерых сотрудников "Sputnik Азербайджан" с местным гражданством отпустили под подписку о невыезде.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, остальные два сотрудника, которые являются гражданами России, остаются под стражей.

Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку. Затем стали известны имена задержанных. Затем стало известно о задержании еще пятерых сотрудников агентства.