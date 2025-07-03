https://news.day.az/world/1765289.html Яркий огненный шар заметили близ Стокгольма - ВИДЕО Яркий огненный шар (предположительно метеор) был замечен близ Стокгольма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Яркий огненный шар заметили близ Стокгольма - ВИДЕО
Яркий огненный шар (предположительно метеор) был замечен близ Стокгольма.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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