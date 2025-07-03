Дорожная полиция обратилась к водителям

По данным синоптиков, сопровождающиеся ветром и осадками нестабильные погодные условия, которые в настоящее время наблюдаются в стране, как ожидается, сохранятся до 6 июля.

Как передает Day.Az, Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения с просьбой предотвратить негативные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах в связи с вынесенным предупреждением, и быть внимательными при выезде на дорогу и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Владельцам и водителям прицепов, тентов и длинномерных грузовиков следует быть более ответственными, не забывая, что вождение в ветреную погоду затруднено и опасно, и уделять особое внимание упаковке перевозимого груза. Транспортные средства следует держать подальше от объектов с высокой вероятностью опрокидывания, отдавать предпочтение закрытым пространствам при парковке, а в дождливую погоду соблюдать большую дистанцию. Пешеходам следует учитывать ветреную и дождливую погоду и воздерживаться от поведения, подвергающего опасности их жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения", - говорится в обращении.

Ранее мы сообщали, что МЧС обратилось к населению в связи с непогодой.