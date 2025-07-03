Американо-китайская «пауза»: что скрывается за новой торговой сделкой

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Вашингтон и Пекин преподнесли, по сути, долгожданный, но не слишком удивительный финал очередного раунда своего затяжного стратегического противостояния. Подписанное соглашение, открывающее американским компаниям доступ к поставкам редкоземельных минералов из Китая, - не просто тактический шаг, а симптом глубинных взаимозависимостей, которые обе сверхдержавы уже не в состоянии отрицать.

Согласно данным последнего отчета U.S. Geological Survey (май 2025), Китай контролирует более 68% мирового производства редкоземельных элементов и до 85% мирового объема их переработки. Эти цифры означают, что попытки США диверсифицировать поставки за счет Австралии, Вьетнама или Малайзии за последние два года не дали ощутимого эффекта. В отчете Национального совета по безопасности США (NSC, апрель 2025) прямо сказано: "Сокращение зависимости от китайских редкоземельных элементов в ближайшие пять лет маловероятно без масштабного субсидирования новых проектов и радикального упрощения экологических норм".

Вашингтон, очевидно, осознал эту реальность. Именно поэтому, по словам министра финансов США Скотта Бессента, администрация Трампа пошла на существенные уступки, включая смягчение экспортных ограничений и возобновление поставок в Китай технологий двойного назначения - в том числе компонентов для реактивных двигателей и микросхем. При этом Бессент подчеркнул, что речь идет "о восстановлении взаимной устойчивости глобальных цепочек", хотя реальным мотивом выглядит, скорее, необходимость предотвратить срыв поставок критически важной американской продукции уже этой осенью, когда запасы ряда стратегических минералов должны были упасть ниже допустимого уровня.

Любопытная деталь - в обмен на это Белый дом также согласился приостановить массовое аннулирование студенческих виз для китайских граждан. По данным Американской ассоциации университетов (июнь 2025), более 270 тысяч китайских студентов обучаются в США, принося экономике порядка 15 миллиардов долларов в год только за счет оплаты обучения и расходов на проживание. Их резкое сокращение могло бы ударить по доходам университетской системы и фактически обернуться кадровым кризисом в ряде инженерных программ.

Таким образом, складывается довольно прозрачная картина: в публичной риторике Белый дом и лично президент Трамп не отказываются от имиджа жестких переговорщиков, но за кулисами, как и в его первый срок, побеждает хладнокровный прагматизм. Еще в 2019-2020 годах китайская сторона прекрасно усвоила, что Трамп склонен к агрессивной позе в начале любого торгового спора, но если давление становится обоюдоострым, он неизбежно ищет выход на компромисс. Именно поэтому, как отмечают аналитики Института международных отношений Цинхуа (апрель 2025), Китай на этом витке "сознательно выбрал стратегию молчаливого выжидания", не поддаваясь на провокации и не отвечая на угрозы зеркальными ограничениями.

Результат налицо: на фоне сохранения монопольного контроля над критически важными редкоземельными ресурсами Пекин вел переговоры с позиций силы. Даже незначительное, формально "пробное" торговое соглашение позволяет Китаю удерживать рычаги давления на американские высокотехнологичные цепочки.

При этом в США осознают, что разрыв с Китаем в сфере поставок сырья и редких металлов обернется катастрофой для целых отраслей, от аэрокосмоса до оборонной промышленности. Министерство торговли США в своем квартальном прогнозе (Q2, 2025) прямо указывает: 93% производства высокотемпературных супермагнитов, используемых в авиадвигателях и военной электронике, напрямую зависят от китайских редкоземельных концентратов.

Что это означает для будущего? Очевидно, что США будут и дальше декларировать "разъединение" с Китаем, но на практике речь идет лишь об управляемом снижении зависимости без реального разрыва. Аналитический центр RAND Corporation (май 2025) резюмировал это максимально точно: "Америка слишком связана с Китаем, чтобы разорвать эти связи без драматических последствий для собственной безопасности".

Пекин же, в свою очередь, тоже не заинтересован в полном разрыве. По данным китайского Министерства коммерции (май 2025), экспорт в США по итогам первого квартала 2025 года вырос на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года, а доля американского рынка в китайской торговле остается критической для целых провинций, занятых в электронике и машиностроении.

В этой взаимной зависимости просматривается фундаментальная закономерность: все резкие заявления сторон - не более чем элемент позиционной игры, своего рода дипломатический театр, в котором угрозы и обвинения нужны для внутреннего потребителя, но реальная политика определяется жесткими законами экономической необходимости.

С позиций Азербайджана эта развязка важна по нескольким причинам. Во-первых, она снижает общий уровень глобальной турбулентности, создавая чуть более предсказуемую ситуацию на сырьевых рынках, в том числе цветных металлов и редких элементов, поставляемых через Евразию. Во-вторых, она дает пример того, что даже при жесточайшей риторике между крупнейшими державами торг всегда возможен, если взаимные потери превышают гипотетические выигрыши от конфликта. И в-третьих, она подтверждает, что ключевым элементом силы в XXI веке остается не столько военное давление, сколько способность контролировать критические технологические и ресурсные цепочки - то, что Азербайджан давно понимает и развивает, диверсифицируя собственные стратегические поставки и укрепляя партнерские связи в энергетике и логистике.

Таким образом, за громкими словами Вашингтона и Пекина мы наблюдаем вполне рациональный, просчитанный компромисс - и он, вероятнее всего, станет моделью и для следующих кризисных раундов в этих отношениях, где реальная экономика всегда побеждает риторику.

Заявление Скотта Бессента - ныне официального торгового советника администрации Трампа - о промежуточной сделке с Китаем действительно стало лишь тактическим тайм-аутом, а не финалом противостояния. Если взглянуть трезво, без иллюзий, реальная архитектура американо-китайских отношений в 2025 году по-прежнему построена на глубинном недоверии и стратегическом соперничестве, которое не исчезнет после одного соглашения.

Согласно последнему отчету Peterson Institute for International Economics за май 2025 года, товарооборот между США и Китаем в первом квартале 2025 года упал на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что напрямую связано с торговыми барьерами, введенными в 2024 году. Несмотря на временное смягчение, обе стороны сохранили значительное количество тарифных ограничений. В частности, Китай не отменил пошлины на американские полупроводники, а США оставили в силе почти 70% экспортных ограничений на оборудование для производства чипов. Это ясно показано в последнем докладе Semiconductor Industry Association (июнь 2025), где отмечено, что экспортные лицензии американских производителей в Китай за последние полгода упали почти на 18%.

Кроме того, стратегическая подоплека противостояния никуда не исчезла. Вашингтон продолжает оказывать поддержку Тайваню - по данным отчета Defense Security Cooperation Agency (DSCA) от 10 июня 2025 года, с начала года в Тайбэй было одобрено поставок вооружений на сумму $2,4 миллиарда, включая 160 ракет класса "воздух-земля" JASSM-ER и компоненты систем ПВО. Для Пекина это красная линия, и, согласно комментариям представителя МИД КНР Мао Нин от 17 июня, подобные шаги будут восприняты как "прямая угроза безопасности Китая".

С другой стороны, Пекин не намерен отступать в вопросах Южно-Китайского моря. Согласно анализу International Crisis Group за июнь 2025 года, ВМС Китая продолжают расширять патрули вокруг островов Спратли, одновременно усиливая давление на Филиппины и Вьетнам. Это усиливает региональную напряженность и косвенно влияет на стратегическую устойчивость всей Индо-Тихоокеанской зоны, где интересы США и их союзников остаются ключевыми.

Бессент в своем выступлении 15 июня заявил, что "сделка создает пространство для диалога", но опыт последних лет показывает: любое пространство диалога в американо-китайских отношениях - лишь узкая трещина в бетонной стене глобального соперничества. Уровень технологической зависимости двух экономик высок, но это не снимает взаимных подозрений. По данным OECD (июнь 2025), Китай по-прежнему закупает в США свыше 40% высокотехнологичных промышленных патентов, но параллельно развивает собственную программу импортозамещения, вложив в I квартале 2025 года более $42 млрд в развитие независимой микроэлектроники.

Можно добавить, что политический фон в самих США тоже крайне волатилен. Президента Трампа отличает склонность к резким и зачастую непредсказуемым решениям. Пример тому - его неожиданное распоряжение от 2 июня 2025 года о приостановке действия части экспортных лицензий для китайских компаний в секторе телекоммуникаций, которое вызвало новую волну раздражения в Пекине и снизило курс юаня на 1,9% за сутки.

Таким образом, достигнутое перемирие - это, без преувеличений, всего лишь передышка. Никакие декларации о "новой стабильности" не могут отменить того, что фундаментальные идеологические противоречия - от споров по авторитарной модели управления в Китае до концепции свободы мировой торговли в исполнении США - остаются глубочайшими. Внешне стороны декларируют "поиск компромиссов", но фактически готовятся к новым раундам давления, санкционных атак и технологических эмбарго.

В экономическом плане баланс сегодня действительно близок к ничейному. По данным Bloomberg Economics (21 июня 2025 года), Китай в 2024-2025 годах сумел удержать рост ВВП на уровне 4,4%, в то время как экономика США показала 2,1% за тот же период - но при куда более высокой инфляции, достигшей весной этого года 3,8%. Такой паритет дает обеим державам основания для осторожного маневра, но не исключает следующей эскалации, поскольку их структурные интересы столкнутся вновь.

Для Азербайджана, который традиционно старается балансировать между глобальными центрами силы, эта ситуация представляет и риски, и возможности. Риски - это усиление нестабильности мировых цепочек поставок, включая энергетические и транспортные коридоры, важные для Баку. Возможности - в диверсификации связей с другими регионами и укреплении собственного промышленного потенциала, чтобы меньше зависеть от сиюминутных колебаний глобальных рынков.

В заключение стоит подчеркнуть: торговая сделка, о которой объявил Бессент, - это не точка, а лишь запятая в затяжном противостоянии. На горизонте - новые технологические барьеры, новые вызовы безопасности, новые конфликты интересов, которые потребуют от всех вовлеченных игроков, включая Азербайджан, чрезвычайно точного политического чутья и быстрой адаптации к переменам. История американо-китайской конкуренции еще далека от финала - и каждый новый ход в этой сложнейшей шахматной партии будет отдаваться эхом по всей мировой системе.