Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"МИД подтверждает", - указали в дипведомстве, комментируя информацию о признании государства.

Ранее ТАСС сообщал, что введенный "Талибаном" флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с "Талибана" открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.