Саммит ОЭС в Ханкенди: будущее уже наступило

Автор: Акпер Гасанов

3-4 июля 2025 года Ханкенди, административный центр Карабахского региона Азербайджана, станет площадкой для XVII саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В этой связи укажу, что в зоне ОЭС проживает более 500 миллионов человек, а совокупный ВВП стран-членов структуры превышает 2,5 триллиона долларов. Цифры ярко свидетельствуют о том, насколько влиятельной является данная организация.

Так что, XVII саммит ОЭС само по себе - важнейшее событие в жизни Азербайджана. Но, помимо всего прочего, оно - мощный символ исторической трансформации: всего два года назад Ханкенди находился под армянской оккупацией. Сегодня здесь собираются главы государств и правительств стран-членов ОЭС, чтобы обсудить региональное сотрудничество, торговлю, устойчивое развитие и транспортные коридоры. Этот саммит - не просто очередная международная встреча. Он - демонстрация политического торжества, восстановления справедливости и возвращения Азербайджана к полному суверенитету над своей исторической землёй.

До 19 сентября 2023 года в Ханкенди продолжала действовать сепаратистская администрация, созданная при прямом участии и поддержке Армении. Руководители самопровозглашенной "нагорно-карабахской республики", которая так и не была признана ни одним государством мира, тогда открыто заявляли, что Ханкенди никогда не вернётся под контроль Баку. Их риторика, замешанная на национализме, ложных надеждах и милитаристских фантазиях, подпитывалась постоянными поставками оружия и финансированием из Армении, при молчаливом согласии ряда зарубежных покровителей.

Эти иллюзии были окончательно развеяны в ходе однодневной локальной антитеррористической операции, начатой и завершенной 19 сентября 2023 года. Менее чем за сутки азербайджанская армия подавила вооружённые формирования сепаратистов, взяла под контроль все ключевые точки, а сепаратистское руководство капитулировало. Многие из бывших лидеров мятежной структуры сегодня дают показания в Бакинском военном суде, обвиняемые в преступлениях против мира, государственной измене и финансировании терроризма.

Сентябрьская операция 2023 года ознаменовала конец тридцатилетнего конфликта. Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом. Никаких "серых зон" больше не существует. Таким образом, Азербайджан доказал, что способен не только силой права, но и силой оружия защищать свои интересы, действуя быстро, решительно и эффективно. И этот опыт нашей страны до сих пор детально изучают во всем мире.

После завершения военной фазы начался колоссальный этап мирного строительства. В Ханкенди, как и в других ранее оккупированных районах, правительство Азербайджана развернуло масштабные восстановительные работы. Были расчищены руины, восстановлены дороги, школы, больницы и административные здания. В город возвращается нормальная жизнь, создаются условия для безопасного возвращения беженцев.

Развиваются цифровая и энергетическая инфраструктура, восстанавливается культурное наследие, обеспечивается безопасность и правопорядок. Ханкенди стремительно превращается в современный, комфортный и открытый город. Вот и сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди.

Протяженность железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями - 34,7 километра. Проектные работы по железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство трех станций - Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры.

Сегодня же глава нашего государства ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Ханкенди. В центре парка продолжается строительство Триумфальной арки - символа нашей Победы. Его высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для посетителей. От площадки в центре парка до Триумфальной арки будут вести 44 символических ступени, на каждой из которых будет представлена информация о населенных пунктах, освобожденных в каждый день Отечественной войны.

Также отмечу, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди", относящегося к гостиничному комплексу "Ханкенди", а также в открытии Ханкендинского конгресс-центра. Также глава нашего государства ознакомился с территорией, выбранной под строительство канатной дороги Ханкенди-Шуша. Реализация данного проекта не только послужит развитию туризма, но и сыграет важную роль в обеспечении комфортного передвижения людей из Ханкенди в город Шуша и обратно.

Вот так, стремительно и величественно, возрождается Ханкенди. И, в том числе и поэтому, проведение саммита ОЭС именно в Ханкенди - не случайное и глубоко символичное решение. Оно подчеркивает полную международную легитимность действий Азербайджана, подтвержденную правом и поддержанную геополитической реальностью. Оно демонстрирует готовность Баку к конструктивному сотрудничеству с соседями и партнёрами ради стабильности и процветания региона.

Всему миру демонстрируется становление Карабаха как интегральной части Азербайджана, не только на бумаге, но и в политической, экономической, гуманитарной реальности. Ханкенди становится символом не только освобождения, но и возрождения - новым лицом современного Азербайджана, устремленного в будущее. Да, история Ханкенди - это история национального достоинства, мужества и последовательной государственной политики. От оккупации - к международному признанию и участию в развитии региона. Проведение саммита ОЭС в этом городе - не просто важное событие в календаре дипломатии, а подтверждение того, что справедливость восстановлена, а будущее - уже наступило.