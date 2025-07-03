https://news.day.az/officialchronicle/1765302.html Президент Ильхам Алиев, Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме - ФОТО 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев, Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме - ФОТО
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государств сфотографировались на память.
Было сообщено, что в настоящее время Азербайджанское государство приступило к реставрации памятника.
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