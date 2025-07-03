Президент Ильхам Алиев, Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетили крепость Шахбулаг в Агдаме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государств сфотографировались на память.

Было сообщено, что в настоящее время Азербайджанское государство приступило к реставрации памятника.