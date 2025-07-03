Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерен продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в публикации на своей странице в социальной сети "X".

"Наше сотрудничество будет осуществляться через Высший совет национальной безопасности Ирана по очевидным причинам безопасности", - подчеркнул он.

Отметим, что 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.