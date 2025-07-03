https://news.day.az/world/1765309.html Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерен продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в публикации на своей странице в социальной сети "X".
Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ
Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерен продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в публикации на своей странице в социальной сети "X".
"Наше сотрудничество будет осуществляться через Высший совет национальной безопасности Ирана по очевидным причинам безопасности", - подчеркнул он.
Отметим, что 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.
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