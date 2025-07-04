Разработан уникальный метод лечения гайморита без антибиотиков

Ученые разработали микророботов, способных проникать в труднодоступные участки носовых пазух и эффективно разрушать бактериальные биопленки, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

Новая система, представленная в журнале Science Advances (SA), сочетает магнитное управление, оптоволоконную подсветку и фотокаталитическую активность, что позволяет проводить точечную терапию даже в условиях вязкого гнойного воспаления.

Микророботы, получившие название CBMRs, состоят из материала BiOI, легированного атомами меди. Они активируются видимым светом, подаваемым через оптоволоконный зонд, и начинают выделять активные формы кислорода - молекулы, разрушающие бактериальные стенки. Одновременно фототермический эффект повышает температуру в пораженной зоне, снижая вязкость гноя и позволяя роботу проникнуть более чем в три раза глубже по сравнению с обычными условиями.

Устройство можно направлять магнитным полем и отслеживать с помощью рентгена. В тестах на модели синусита у кроликов технология показала высокую эффективность: микророботы достигали очагов воспаления и снижали бактериальную активность, разрушая биопленки - основную причину хронических инфекций.

Исследователи подчеркивают, что подход может быть адаптирован для лечения и других глубинных инфекций, где традиционные антибиотики оказываются недостаточно эффективны.