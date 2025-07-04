Пекин намерен сократить двухдневный саммит лидеров ЕС и КНР

Правительство Китая планирует сократить продолжительность саммита Европейского союза (ЕС) и Китайской Народной Республики (КНР), запланированного на конец июля, до одного дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает агентство Bloomberg.

По имеющейся информации, изначально предполагалось проведение двухдневного саммита. 24 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта планировали провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а 25 июля посетить город Хэфэй. Однако, по данным источников, саммит ограничится только встречей в китайской столице.

Подчеркивается, что планы могут быть скорректированы до момента их окончательного утверждения.

Агентство отмечает, что сокращение продолжительности саммита свидетельствует о росте напряженности в отношениях между Брюсселем и Пекином.