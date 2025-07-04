https://news.day.az/officialchronicle/1765415.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда принимал активное участие в работе ОЭС Азербайджан всегда принимал активное участие в работе ОЭС. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). "Наши связи со странами-членами ОЭС успешно развиваются", - подчеркнул глава государства.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда принимал активное участие в работе ОЭС
Азербайджан всегда принимал активное участие в работе ОЭС.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Наши связи со странами-членами ОЭС успешно развиваются", - подчеркнул глава государства.
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